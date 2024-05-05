Слушатели Академии госслужбы Туркменистана примут участие в курсе по госуправлению в Пекине

Группа слушателей Академии государственной службы при Президенте Туркменистана отправится в Китай для участия в краткосрочном курсе по государственному управлению, организованном Пекинским университетом Китайской Народной Республики, сообщает МИЦ.

Обучение проводится в рамках проекта «Стипендия Востока» (Dongfang), финансируемого Фондом образования Пекинского университета. Наряду с представителями из 56 стран, туркменские слушатели посетят правительственные учреждения и частные предприятия Китая. По завершении курса 6 июня участники получат сертификаты Пекинского университета. Проект «Стипендия Востока» был запущен в 2019 году для ознакомления представителей правительств, политических партий, аналитических центров и научных кругов с особенностями государственного администрирования в Китае.