Обзор концертов к Празднику Победы в Ашхабаде

Приближается один из самых любимых и долгожданных народных праздников – 9 мая, День Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. В этот день мы вспоминаем своих дедов и прадедов, погибших на фронтах, а также чествуем тех, кто вернулся с победой домой, строил в дальнейшем мирную жизнь, воспитывал подрастающее поколение на идеалах мира и гуманизма.

К празднику Победы на ашхабадских концертных площадках состоятся музыкальные вечера, анонсы которых мы уже публиковали. Напомним вам об этих концертах:

8 мая в 18:30 концерт «Весна Победы» состоится в Большом зале Туркменской национальной консерватории имени Майи Кулиевой. В концерте прозвучат песни военных лет, произведения туркменских, русских, зарубежных композиторов. Вход на концерт свободный.

9 мая в 19:00 праздничный концерт мастеров искусств организует музыкальный проект «Шедевры классики» в киноконцертном центре «Туркменистан». Вход на концерт открыт для всех желающих.

10 мая в 18:00 в киноконцертном центре «Туркменистан» состоится концерт «Письма с фронта» в исполнении оркестра Тахира Атаева. Вход на концерт по билетам.