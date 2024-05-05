На кыргызском языке издали сборник избранных произведений Махтумкули Фраги

В честь 300-летия со дня рождения Махтумкули Фраги при содействии Посольства Туркменистана в Кыргызской Республике был издан сборник избранных произведений великого туркменского поэта и мыслителя на кыргызском языке под названием «Махтумкули: Избранное». Об этом

пресс-служба туркменского МИД.

сообщает