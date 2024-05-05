На кыргызском языке издали сборник избранных произведений Махтумкули Фраги
В честь 300-летия со дня рождения Махтумкули Фраги при содействии Посольства Туркменистана в Кыргызской Республике был издан сборник избранных произведений великого туркменского поэта и мыслителя на кыргызском языке под названием «Махтумкули: Избранное». Об этом сообщает пресс-служба туркменского МИД.
Сборник включает 66 стихотворений классика туркменской литературы, переведенных на кыргызский язык. Благодаря этому долгожданному изданию кыргызоязычные читатели получили возможность ознакомиться с творчеством Махтумкули на родном языке, глубже проникнуться духом его поэзии.