Туркменский дзюдоист Сердар Рахимов выиграл золото на турнире Большого шлема в Душанбе

20-летний туркменский спортсмен Сердар Рахимов завоевал золотую медаль в весовой категории до 66 кг на стартовавшем в Душанбе (Таджикистан) турнире серии Большого шлема – Dushanbe Grand Slam-2024.

На пути к чемпионскому титулу Рахимов одержал пять побед. В первом круге он победил Бяамбасурена Улзиибаяра из Монголии. Затем Сердар выиграл поединки против Джулиена Фраскадоре (Канада), Мулораджаба Халифаева (Таджикистан) и Бобура Ваджиева (Узбекистан). В финале Рахимов одолел представителя Таджикистана Обида Джебова.

Дзюдо Сердар начал заниматься в Ходжамбазе (Лебапский велаят) под руководством своего первого тренера Байрама Шерапова. В настоящее время он совершенствует мастерство в национальной сборной Туркменистана, которую в 2023 году возглавил японский специалист, обладатель 7 дана Кодокан дзюдо Казухико Токуно.

Туркменские дзюдоисты продолжают набирать очки в квалификации на XXXIII Олимпийские игры 2024 года в Париже, выступая на крупных международных турнирах. Последним отборочным этапом станет чемпионат мира в Абу-Даби (ОАЭ) с 19 по 24 мая.

Олимпиада в столице Франции пройдет с 26 июля по 11 августа 2024 года.