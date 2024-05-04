Темп роста ВВП Туркменистана за январь-апрель 2024 года составил 6,3%

6,3% составил темп роста ВВП Туркменистана за четыре месяца текущего года. Об этом в ходе заседания Правительства сообщил заместитель председателя Кабинета Министров Х.Гелдимырадов, передает TDH.

По его словам, в сопоставлении с аналогичным периодом 2023 года объём произведённой продукции в стране увеличился на 11,4%, производственные показатели по отраслям положительные.

С начала года розничный товарооборот в сравнении с тем же периодом прошлого года вырос на 11,1%.

Доходная часть Государственного бюджета исполнена на уровне 102,6%, а расходная – 97,4%.

Размеры заработной платы по крупным и средним предприятиям страны в сопоставлении с соответствующим периодом 2023 года за январь–апрель выше на 10,4%. Своевременно профинансированы заработная плата, пенсии, государственные пособия и студенческие стипендии.

По сравнению с аналогичным периодом минувшего года за четыре месяца объём освоенных капиталовложений увеличился на 23,9%.

Прозвучали также данные о ходе реализации Национальной сельской программы.

Заслушав отчёт, Президент Сердар Бердымухамедов распорядился продолжить работу, нацеленную на дальнейший рост показателей, достигнутых по итогам за январь–апрель текущего года. Кроме того, вице-премьеру было поручено и впредь осуществлять программную деятельность для укрепления экономического потенциала страны и повышения социально-бытового уровня жизни населения.