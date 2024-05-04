Таможенники Туркменистана приняли участие в конференции ВТамО в Брюсселе

Туркменская делегация приняла участие в Конференции руководителей таможенных служб Европейского региона Всемирной таможенной организации, которая состоялась в штаб-квартире ВТамО в Брюсселе 29 апреля.

Как сообщается на сайте Государственной таможенной службы Туркменистана, форум собрал представителей таможенных служб из 53 государств-членов Европейского региона ВТамО.

Участники обсуждали вопросы, касающиеся модернизации ВТамО и укрепления таможенного сотрудничества на уровне Европейского региона. Были сделаны доклады Финансового и Контрольного комитетов ВТамО, запланирован бюджет на 2024-2025 финансовый год.

Также была рассмотрена повестка дня следующей Конференции, а это — электронная коммерция, уязвимости на таможенных границах, влияющие на таможенное сотрудничество в европейском регионе, мероприятия на 2024-2025 финансовый год, выбор кандидатов на должности во ВТамО.

В ходе своего визита в Брюссель туркменская делегация, возглавляемая заместителем председателя ГТСТ, имела возможность обсудить вопрос присвоения Учебному центру при Государственной таможенной службе Туркменистана статуса Регионального учебного центра ВТамО.