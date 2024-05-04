В Министерстве иностранных дел в гибридном формате состоялось первое заседание Стратегического консультативного совета «Туркменистан – ООН».

Как сообщает TDH, в соответствии с программой заседание Совета проводилось в рамках двух сессий. В ходе первой сессии были обсуждены вопросы предстоящих шагов по подготовке Рамочной программы сотрудничества в области устойчивого развития между Туркменистаном и ООН (ЮНДАФ) на период 2026 – 2030 годов.

На второй сессии стороны обменялись мнениями по перспективам развития сотрудничества в области устойчивого развития, в том числе совместных проектов. В целях создания условий для системной работы также рассмотрен вопрос о разработке механизма взаимодействия в рамках Стратегического консультативного совета.

В ходе заседания была утверждена Дорожная карта по разработке новой Рамочной программы сотрудничества в области устойчивого развития между Туркменистаном и ООН на период 2026 – 2030 годов и рассмотрены 8 проектов в сферах молодёжной политики, цифровизации, демографии, «зелёной» энергетики, изменения климата и в др.

В завершение встречи состоялась церемония подписания документов в таких важнейших направлениях, как охрана окружающей среды, здравоохранение, сельское хозяйство и другие, а именно: