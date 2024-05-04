Состоялось первое заседание Стратегического консультативного совета «Туркменистан – ООН»
В Министерстве иностранных дел в гибридном формате состоялось первое заседание Стратегического консультативного совета «Туркменистан – ООН».
Как сообщает TDH, в соответствии с программой заседание Совета проводилось в рамках двух сессий. В ходе первой сессии были обсуждены вопросы предстоящих шагов по подготовке Рамочной программы сотрудничества в области устойчивого развития между Туркменистаном и ООН (ЮНДАФ) на период 2026 – 2030 годов.
На второй сессии стороны обменялись мнениями по перспективам развития сотрудничества в области устойчивого развития, в том числе совместных проектов. В целях создания условий для системной работы также рассмотрен вопрос о разработке механизма взаимодействия в рамках Стратегического консультативного совета.
В ходе заседания была утверждена Дорожная карта по разработке новой Рамочной программы сотрудничества в области устойчивого развития между Туркменистаном и ООН на период 2026 – 2030 годов и рассмотрены 8 проектов в сферах молодёжной политики, цифровизации, демографии, «зелёной» энергетики, изменения климата и в др.
В завершение встречи состоялась церемония подписания документов в таких важнейших направлениях, как охрана окружающей среды, здравоохранение, сельское хозяйство и другие, а именно:
- Меморандум о взаимопонимании между Правительством Туркменистана и Программой ООН по населённым пунктам;
- Проект документа между Министерством охраны окружающей среды Туркменистана и Продовольственной и сельскохозяйственной организацией ООН «Наращивание потенциала для климатоустойчивого управления водными ресурсами»;
- Проект документа между Министерством сельского хозяйства Туркменистана и Продовольственной и сельскохозяйственной организацией ООН «Разработка цифровых решений для устойчивого управления пастбищами»;
- Проект документа между Министерством финансов и экономики Туркменистана и Продовольственной и сельскохозяйственной организацией ООН «Развитие производственно-сбытовой цепочки кормов для аквакультур и эффективности управления защиты здоровья водных животных»;
- Соглашение о закупке продукции медицинского назначения для контроля инфекционных болезней в 2024 – 2025 годах для Министерства здравоохранения и медицинской промышленности Туркменистана между Правительством Туркменистана и Программой развития ООН;
- Проект документа между Академией государственной службы при Президенте Туркменистана и Программой развития ООН «Повышение потенциала Академии государственной службы при Президенте Туркменистана».