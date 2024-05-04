Президент Туркменистана поручил обеспечить высокий уровень сервиса в местах летнего отдыха граждан

Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов провел очередное заседание Кабинета Министров в цифровом формате, на котором были подведены итоги работы, проделанной в различных отраслях экономики за первые четыре месяца текущего года, а также обсужден ряд других важных вопросов.

Обращаясь к участникам заседания, глава государства отметил, что в ближайшее время начнутся летние каникулы для школьников и трудовые отпуска для граждан страны. В связи с этим Президент Сердар Бердымухамедов поручил ответственным руководителям тщательно подготовиться к летнему сезону, обеспечив надлежащие условия для отдыха населения.

В частности, необходимо привести в порядок отели, развлекательные и оздоровительные центры в Национальной туристической зоне «Аваза», санатории, детские оздоровительные лагеря в велаятах и городе Ашхабаде. Соответствующим ведомствам поручено проконтролировать качество предоставляемых услуг и уровень обслуживания в местах летнего отдыха граждан.