Международный форум TESC – 2024 в Аркадаге: фокус на зеленую энергетику и новые технологии
Открыта регистрация на Международную научную конференцию «Энергетические перспективы, новые технологии и экологические аспекты разработки углеводородных месторождений» (TESC 2024), которая состоится 5-6 июня в городе Аркадаг, Туркменистан.
Цель конференции – укрепление международного сотрудничества между туркменскими государственными организациями, крупнейшими энергетическими компаниями, академическими сообществами и финансовыми институтами, с акцентом на охрану окружающей среды и развитие зеленой энергетики.
Участники конференции получат уникальную возможность ознакомиться с потенциальными инвестиционными проектами в области возобновляемых источников энергии и диверсификации энергетического сектора Туркменистана в сторону более экологически чистых технологий.
В ходе презентаций и панельных сессий делегаты узнают о последних инициативах по сокращению выбросов и утилизации попутного газа при освоении обширных энергетических ресурсов страны.
В повестку дня TESC 2024 включены сессии на темы:
- Энергетические перспективы, новые технологии и экологические аспекты разработки углеводородных месторождений;
- Новые технологии и энергетический переход: взгляд в будущее;
- Сокращение выбросов метана и углекислого газа при добыче углеводородов и монетизация;
- Новые возможности экологического финансирования и инициативы в продвижении чистой энергетики.
Конференция пройдет в традиционном и онлайн-форматах, что позволит широкому кругу участников принять участие в обсуждении актуальных проблем энергетики.
Регистрация для очного участия открыта до 1 июня, а для онлайн-участия – до 4 июня.
С дополнительной информацией можно ознакомиться на официальном сайте мероприятия: ogt-turkmenistan.com.