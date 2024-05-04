Международная конференция по изменению климата прошла в городе Туркменбаши

2 мая в городе Туркменбаши состоялась Международная конференция «Изменение климата – вызовы и решения для устойчивой энергетики» с участием около 70 делегатов из Туркменистана, представителей ПРООН, Европейского Союза (ЕС) и других стран Центральной Азии (ЦА).

Целью конференции было обсуждение стратегий развития устойчивой энергетики и обмен передовым опытом в этой области.

Делегаты из разных стран и организаций представили свой опыт реализации политики устойчивой энергетики.

Эксперты ПРООН поделились знаниями в области использования твердых отходов для производства электрической и тепловой энергии и обсудили инициативы по безотходному производству.

Конференция стала одним из мероприятий, проведенных в рамках совместной инициативы «Дни устойчивой энергетики в Туркменистане», организованной проектом Программы развития ООН (ПРООН) «Устойчивые города в Туркменистане: Комплексное развитие зеленых городов в Ашхабаде и Авазе» и проектом, финансируемым Европейским Союзом (ЕС) «Устойчивые энергетические связи в Центральной Азии (SECCA)», Министерством энергетики Туркменистана и хякимликом города Туркменбаши, при содействии Министерства охраны окружающей среды Туркменистана.