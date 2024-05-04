Меджлис Туркменистана подвел итоги работы за первые четыре месяца 2024 года

Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов провел очередное заседание Кабинета Министров в цифровом формате, на котором были рассмотрены результаты работы, проделанной в различных отраслях экономики за первые четыре месяца 2024 года, а также обсуждены другие важные вопросы.

Председатель Меджлиса Дуньягозель Гулманова проинформировала о результатах осуществлённой деятельности парламента за рассматриваемый период, сообщает TDH.

Отмечается, что были приняты 9 законов Туркменистана и 11 постановлений Меджлиса. Среди новых правовых актов – законы «Об учреждении юбилейной медали «300 лет Махтумкули Фраги», «Об энергосбережении и эффективном использовании энергии», «О гидрометеорологической деятельности», «О ратификации Соглашения между Туркменистаном и Китаем о международном автомобильном сообщении». Кроме того, были внесены соответствующие изменения и дополнения в ряд действующих законов страны.

В настоящее время совместно с представителями министерств и ведомств ведется подготовка законопроектов, направленных на защиту прав и законных интересов граждан, бережное сохранение культурного наследия, развитие экономики и сельского хозяйства, повышение уровня жизни населения.

В указанный период для слушателей Академии государственной службы при Президенте Туркменистана при участии депутатов Меджлиса был организован семинар о современных методах и принципах законотворческой деятельности.

По поручению главы государства были приняты верительные грамоты от чрезвычайных и полномочных послов ряда стран. В рамках укрепления продуктивных отношений с зарубежными парламентами и международными организациями за этот период было проведено 13 встреч. Кроме того, депутаты приняли участие более чем в 30 семинарах по вопросам совершенствования законодательства, организованных совместно с авторитетными структурами. С целью изучения передового опыта состоялись зарубежные поездки туркменских парламентариев.

Также была представлена информация об участии депутатов Меджлиса в мероприятиях по разъяснению широкой общественности основных направлений государственной политики, достижений страны и целей принимаемых правовых актов.