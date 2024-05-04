Меджлис Туркменистана подвел итоги работы за первые четыре месяца 2024 года

Меджлис Туркменистана подвел итоги работы за первые четыре месяца 2024 года

Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов провел очередное заседание Кабинета Министров в цифровом формате, на котором были рассмотрены результаты работы, проделанной в различных отраслях экономики за первые четыре месяца 2024 года, а также обсуждены другие важные вопросы.

Председатель Меджлиса Дуньягозель Гулманова проинформировала о результатах осуществлённой деятельности парламента за рассматриваемый период, сообщает TDH.

Отмечается, что были приняты 9 законов Туркменистана и 11 постановлений Меджлиса. Среди новых правовых актов – законы «Об учреждении юбилейной медали «300 лет Махтумкули Фраги», «Об энергосбережении и эффективном использовании энергии», «О гидрометеорологической деятельности», «О ратификации Соглашения между Туркменистаном и Китаем о международном автомобильном сообщении». Кроме того, были внесены соответствующие изменения и дополнения в ряд действующих законов страны.

В настоящее время совместно с представителями министерств и ведомств ведется подготовка законопроектов, направленных на защиту прав и законных интересов граждан, бережное сохранение культурного наследия, развитие экономики и сельского хозяйства, повышение уровня жизни населения.

В указанный период для слушателей Академии государственной службы при Президенте Туркменистана при участии депутатов Меджлиса был организован семинар о современных методах и принципах законотворческой деятельности.

По поручению главы государства были приняты верительные грамоты от чрезвычайных и полномочных послов ряда стран. В рамках укрепления продуктивных отношений с зарубежными парламентами и международными организациями за этот период было проведено 13 встреч. Кроме того, депутаты приняли участие более чем в 30 семинарах по вопросам совершенствования законодательства, организованных совместно с авторитетными структурами. С целью изучения передового опыта состоялись зарубежные поездки туркменских парламентариев.

Также была представлена информация об участии депутатов Меджлиса в мероприятиях по разъяснению широкой общественности основных направлений государственной политики, достижений страны и целей принимаемых правовых актов.