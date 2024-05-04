К 79-летию Великой Победы: в Ашхабаде пройдет показ фильма «Брестская крепость»

Посольство Российской Федерации в Туркменистане и Посольство Республики Беларусь приглашают всех желающих на специальный показ художественного фильма «Брестская крепость». Мероприятие приурочено к 79-й годовщине празднования Великой Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов.

Показ легендарного фильма, рассказывающего о героической обороне Брестской крепости в первые дни войны, состоится 6 мая 2024 года в 18:00 в кинотеатре «Ашхабад».

Зрители смогут вновь пережить атмосферу тех трагических и вместе с тем героических событий, почтить память павших защитников Брестской крепости и всех героев, отдавших жизни в борьбе с нацистскими захватчиками.

Вход на показ свободный для всех желающих.