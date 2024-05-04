В Туркменистане ветераны Великой Отечественной войны получат подарки от имени Президента

Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов подписал Указ, согласно которому в честь 79-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов ветеранам вручат ценные подарки. Об этом сообщает TDH.

Глава государства поручил хякимликам велаятов, городов и этрапов организовать вручение в торжественной обстановке. Документом предписывается вручить ветеранам и денежные подарки в размере 200 манатов.

Ранее в ходе заседания Государственного совета безопасности, на котором были подведены итоги работы военных и правоохранительных органов за первые четыре месяца 2024 года, Президент Туркменистана дал указания по организации торжеств, посвященных Дню Победы в Великой Отечественной войне, которые пройдут 9 мая в Ашхабаде и велаятах.