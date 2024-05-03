Туркменский фильм «Мелодии дутара» отмечен специальным призом Farabi Film Festival

Художественно-публицистический фильм объединения «Туркменфильм» имени Огузхана Dutaryň owazy («Мелодии дутара») молодого режиссера Искандермухаммета Аннамухамедова был показан в рамках международного кинофестиваля Farabi Film Festival.

Кинолента вызвала интерес участников форума и была удостоена специального приза жюри кинофестиваля, сообщает издание «Туркменистан: Золотой век».

Фильм «Мелодии дутара» знакомит зрителей с традиционным музыкальным искусством туркменского народа. Он также был показан и на других международных фестивалях, в частности, Минском международном кинофестивале «Листапад» и международном кинофестивале тюркского мира «Коркут Ата».

Кинофестиваль Farabi Film Festival проводился 29-30 апреля в рамках празднования 90-летия Казахского национального университета им. Аль-Фараби в Алматы при поддержке международной организации «ТЮРКСОЙ».