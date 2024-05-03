«Туркменгаз» построит систему сбора данных и управления производственными объектами

Государственный концерн «Туркменгаз» объявил предквалификационный отбор международного тендера на строительство «под ключ» системы сбора информации и централизованного оперативно-диспетчерского управления производственными объектами концерна. Объявление опубликовано в газете «Нейтральный Туркменистан».

Создание автоматизированной системы мониторинга и управления звеньями газовой промышленности позволит повысить эффективность, оперативность принятия решений и уровень безопасности на всех этапах — от добычи до транспортировки газа.

Заявки для участия в предквалификационном отборе принимаются в течение 30 рабочих дней, начиная со 2 мая, по адресу: г. Ашхабад, Арчабил шаёлы, 56, 17 этаж. К участию допускаются компании, имеющие опыт в профильной сфере.

В заявке необходимо указать полное название участника, правовой статус, страну регистрации, банковские реквизиты и информацию о деятельности компании.

Контактный телефон: (+993 12) 40-32-40.