Съемка художественного фильма ТЮРКСОЙ о Молла Насреддине пройдет в Туркменистане

На территории Туркменистана, Азербайджана, Турции, Узбекистана, Казахстана и Кыргызстана будут проводиться съемки полнометражного художественного фильма «Молла Насреддин – друг тяжелых дней». Об этом сообщает МИЦ со ссылкой на Report.

Режиссером-постановщиком выступит известный азербайджанский кинематографист Вагиф Мустафаев, который отметил, что фильм о Молле Насреддине будет посвящен общим тюркским ценностям, традициям и героям. Он будет совместным проектом шести тюркских государств. В картине будут сниматься известные актеры из каждой страны. Съемки фильма начнутся в августе и будут завершены к концу года.

Фильм финансируется ТЮРКСОЙ и будет представлен на Каннском кинофестивале и других международных фестивалях, отмечает источник.

Напомним, что в Туркменистане персонаж веселых историй Востока известен как Молла Эпенди. Традиции пересказа притчей о Молла Эпенди были включены в Репрезентативный список нематериального культурного наследия человечества ЮНЕСКО. Сертификат, подтверждающий это, вручила Президенту Сердару Бердымухамедову в мае прошлого года директор кластерного бюро ЮНЕСКО в Тегеране Гольда Эль-Хури.