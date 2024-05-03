Президент Туркменистана поручил провести День Победы на высоком организационном уровне

Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов провёл очередное заседание Государственного совета безопасности, на котором были подведены итоги работы военных и правоохранительных органов за первые четыре месяца 2024 года. Глава государства дал указания по организации торжеств, посвященных Дню Победы в Великой Отечественной войне, которые пройдут 9 мая в Ашхабаде и велаятах, пишет TDH.

На заседании заслушали отчеты руководителей силовых структур о проделанной работе и выполнении ранее данных поручений главы государства.

Президент Сердар Бердымухамедов акцентировал внимание на необходимости неукоснительного соблюдения законности, обеспечения правопорядка и общественной безопасности.

Особое внимание было уделено вопросам модернизации судебной системы, внедрения цифровых технологий в работу правоохранительных органов, укрепления кадрового потенциала и повышения профессионализма сотрудников. Глава государства дал конкретные указания по совершенствованию деятельности каждого ведомства.

Подытоживая заседание, Президент Сердар Бердымухамедов подчеркнул, что в соответствии с оборонительной Военной доктриной Туркменистана принимаются меры по обеспечению на высоком уровне безопасности и целостности независимого нейтрального государства. Приоритетное внимание уделяется укреплению обороноспособности страны, улучшению социально-бытовых условий военнослужащих и их семей.