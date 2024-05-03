Президент Туркменистана поручил провести День Победы на высоком организационном уровне

Президент Туркменистана поручил провести День Победы на высоком организационном уровне

Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов провёл очередное заседание Государственного совета безопасности, на котором были подведены итоги работы военных и правоохранительных органов за первые четыре месяца 2024 года. Глава государства дал указания по организации торжеств, посвященных Дню Победы в Великой Отечественной войне, которые пройдут 9 мая в Ашхабаде и велаятах, пишет TDH.

На заседании заслушали отчеты руководителей силовых структур о проделанной работе и выполнении ранее данных поручений главы государства.

Президент Сердар Бердымухамедов акцентировал внимание на необходимости неукоснительного соблюдения законности, обеспечения правопорядка и общественной безопасности.

Особое внимание было уделено вопросам модернизации судебной системы, внедрения цифровых технологий в работу правоохранительных органов, укрепления кадрового потенциала и повышения профессионализма сотрудников. Глава государства дал конкретные указания по совершенствованию деятельности каждого ведомства.

Подытоживая заседание, Президент Сердар Бердымухамедов подчеркнул, что в соответствии с оборонительной Военной доктриной Туркменистана принимаются меры по обеспечению на высоком уровне безопасности и целостности независимого нейтрального государства. Приоритетное внимание уделяется укреплению обороноспособности страны, улучшению социально-бытовых условий военнослужащих и их семей.