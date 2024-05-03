Кинематографисты из Туркменистана приглашаются принять участие в проекте Istanbul CinéCollective

Туркменские кинематографисты (профессионалы и любители) приглашаются принять участие в форуме проекта Istanbul CinéCollective (Стамбульский КиноКоллектив), который состоится в Стамбуле, локации Бейкоз Кундера с 24 по 29 июня.

Istanbul CinéCollective — это международный проект-резиденция, который поддерживает и сопровождает кинематографистов в разработке их художественных, документальных или гибридных кинопроектов. Эта инициатива направлена ​​на создание среды, способствующей творчеству, взаимному обучению и сотрудничеству, обеспечивая тем самым уникальную платформу для культурного и художественного обмена, одновременно позволяя развивать проекты в региональном масштабе.

Основная цель форума в Бейкоз Кундера — предоставить пространство, где кинематографисты смогут воспользоваться индивидуальной поддержкой со стороны региональных и французских экспертов в данной отрасли. Участники смогут продвинуть свои проекты, сделать решающий шаг в их развитии и найти партнеров и сопродюсеров.

Этот региональный модуль, открытый для участников из Туркменистана, призван создать центр для авторов и стимулировать появление проектов в региональном масштабе.

Чтобы пройти отбор кандидатов на участие в Istanbul CinéCollective, необходимо до 24 мая отправить заявку по данной ссылке.

Дополнительную информацию о проекте можно получить здесь.