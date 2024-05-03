В Туркменистан прибыл туристический поезд «Золотой орел»

Туристический поезд «Золотой орел» 2 мая прибыл в Ашхабад после пересечения туркмено-узбекской границы 1 мая. Поезд следует по маршруту Великого Шелкового пути с 97 туристами из семи стран на борту, сообщает МИЦ.

В составе туристической группы представители США, Китая, Канады, России, Сингапура, Великобритании и Венгрии.

В туркменской столице гости посетят главные городские достопримечательности, включая Монумент независимости, Монумент нейтралитета, Парк «10 лет независимости», «Багт кошги» и Мемориальный комплекс Halk hakydasy.

3 мая туристический поезд продолжит путь до станции Ичогуз, откуда для туристов будет организована экскурсия к впечатляющему природному объекту – горящему газовому кратеру Дарваза. После этого «Золотой орел» направится через город Дашогуз в Узбекистан по маршруту Великого Шелкового пути.