В Туркменистане осуществлен запуск системы электронного обмена данных

В Туркменистане 2 мая состоялся онлайн-запуск системы электронного обмена данными.

Запуск произведен Программой развития Организации Объединенных Наций (ПРООН) и Агентством «Туркменсвязь» Агентства транспорта и коммуникаций при Кабинете Министров Туркменистана в рамках совместного проекта «Содействие внедрению пилотной системы межведомственного электронно-информационного обмена в Туркменистане».

Для развертывания пилотной системы межведомственного электронного взаимодействия на базе платформы X-Road была выбрана компания Nortal, мировой лидер в области цифровой трансформации с успешным опытом работы и сильной профессиональной глобальной партнерской сетью.

Проект «Содействие внедрению пилотной системы межведомственного электронно-информационного обмена в Туркменистане» был запущен в марте 2023 года и станет основой для всей будущей межведомственной передачи данных и продолжит усилия ПРООН по ускорению цифровой трансформации в Туркменистане в рамках Меморандума о взаимопонимании с Агентством «Туркменарагатнашык», подписанного в марте 2022 года.