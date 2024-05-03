В Туркменистане выбрали «Учителя года–2024»

В Ашхабаде подвели итоги ежегодных педагогических конкурсов «Учитель года» и «Воспитатель года». Почетное звание «Учитель года–2024» присвоено Дженнет Аннамаммедовой — учителю начальных классов из специализированной школы №29 города Дашогуз, пишет газета «Нейтральный Туркменистан».

В финальных испытаниях конкурса участвовали лучшие педагоги из всех регионов страны. Дженнет Аннамаммедова продемонстрировала высокий уровень профессиональных компетенций на открытых уроках и внеклассных занятиях.

Звание «Воспитатель года–2024» получила Гульджахан Кулиева из детского сада №103 города Ашхабад. Она отличилась использованием передовых игровых методик в воспитании дошкольников.

На церемонии награждения победители были отмечены дипломами и ценными подарками от Министерства образования и Национального центра профсоюзов Туркменистана. Конкурсы проводились в рамках реализации концепций цифровизации образования и изучения иностранных языков.