В Ашхабаде открылась юбилейная выставка художника Какагельды Сеитмухаммедова

Персональная выставка заслуженного деятеля искусств Туркменистана Какагельды Сеитмухаммедова открылась в Выставочном центре изобразительного искусства в Ашхабаде.

В этом году художнику исполнилось 75 лет. Поздравить юбиляра пришли члены Союза художников Туркменистана, среди которых немало его друзей и единомышленников, сообщает издание «Туркменистан: Золотой век».

На выставке представлено около 70 работ юбиляра.

Какагельды Сеитмухаммедов в своем творчестве отдает предпочтение изображению сельской жизни, широких просторов, простого жизненного уклада.

Его никогда не привлекали городские пейзажи, и потому, возвращаясь в родное село, он писал знакомые сельские улицы, по которым очень соскучился. Так было всегда, даже когда он учился в Ашхабаде в Туркменском государственном художественном училище, а затем в Московском художественном институте имени В.И. Сурикова.

Любители живописи считают художника певцом своего села, однако профессионалы склонны видеть в нем больше монументалиста и заостряют внимание на его многофигурных работах, изображающих сельские праздники, отмечает источник.