Туркменские авиалинии запустили дополнительный рейс в Куала-Лумпур

Авиакомпания «Туркменистан» с начала мая запустила дополнительный еженедельный рейс по маршруту Ашхабад – Куала-Лумпур – Ашхабад, сообщается на сайте авиаперевозчика.

Новый рейс будет выполняться каждый вторник, увеличивая частоту полетов туркменской авиакомпании в столицу Малайзии. Решение о запуске дополнительного рейса было принято в целях удовлетворения растущего спроса на авиаперевозки между двумя странами.

Стоимость одностороннего билета Ашхабад – Куала-Лумпур на сайте turkmenistanairlines.tm — 7 тыс. ТМТ. Билет на обратный рейс обойдется туристам в 7 тыс. 35,8 ТМТ.