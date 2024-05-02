Теннисисты из Туркменистана завоевали серебряные медали международного юниорского турнира

Юные туркменские теннисисты завершили выступление на открытом чемпионате Душанбе – Open Dushanbe Championship U14, завоевав три серебряные медали. Турнир объединил 88 юных спортсменов из Центральной Азии, Беларуси, России и Канады, передает издание «Туркменистан: Золотой век».

В одиночном разряде отличился 13-летний Эмирхан Рустамов, дошедший до финала. В решающем поединке он уступил Амиру Аскару из Казахстана и завоевал серебро.

В парном турнире Эмирхан Рустамов в дуэте с Сулейманом Худайбердыевым также стали вторыми, проиграв в финале казахстанскому дуэту Амир Аскар/Аркен Сыздыков.

Ещё одно серебро в парах принесла 11-летняя Назли Худайкулиева, выступавшая с Ксенией Семёновой (Казахстан). Их интернациональный дуэт уступил в финале Владе Кузьменко и Софии Пак из Казахстана.