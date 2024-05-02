Специальная музыкальная школа имени Данатара Овезова в Ашхабаде отмечает 95-летие

Государственная специальная музыкальная школа им. Данатара Овезова при Туркменской национальной консерватории им. М. Кулиевой отмечает 95-летие со дня основания.

В ознаменование юбилея на сцене Национального музыкально-драматического театра им. Махтумкули состоялся отчётный концерт студентов всех отделений учебного заведения, сообщает издание «Туркменистан: Золотой век».

Народный артист, старший преподаватель консерватории, композитор Данатар Хыдыров рассказывает:

– Отсюда свой путь в профессию начинал и я. Под руководством Валентина Ивановича Миткалёва я осваивал игру на фортепиано и изучал теорию музыки. Прошло уже много лет, но где бы я ни работал, я всегда совмещаю свою деятельность с наставничеством в стенах родного училища.

Также по случаю юбилейного года специалисты школы Мердангельды Керимов, Сахра Байрыева и Мяхрибан Джумаева подготовили к выпуску книгу «Türkmen saz biliminiň binýady» («Фундамент туркменского музыкального образования»).

В книге собраны факты из истории создания музыкальной школы, представлена биография туркменского композитора и дирижёра Данатара Овезова. Также книга содержит главы, посвящённые деятельности хора, оркестра туркменских народных инструментов «Ширван», эстрадного и симфонического оркестров, действующих при школе.

Музыкальная школа им. Данатара Овезова (в прошлом Туркменское государственное музыкальное училище), открывшаяся в 1929 году, стала кузницей творческих кадров для страны, выпустила множество квалифицированных специалистов. Сегодня в школе изучают вокальное искусство, хоровое дирижирование, музыкальную педагогику, искусство бахши и другие музыкально-теоритические дисциплины, отмечает источник.