Делегация японских парламентариев посетит Туркменистан

Парламентская делегация Японии во главе с председателем японо-туркменской межпарламентской группы дружбы, членом Палаты представителей Парламента Японии Тошиаки Эндо прибудет 12 мая в Ашхабад с трехдневным визитом, сообщает МИЦ.

Цель визита — обсудить ключевые вопросы сотрудничества между двумя странами, сообщил посол Японии в Туркменистане Хироши Сасаки.

Во время встречи с представителями Меджлиса Туркменистана посол Японии подчеркнул, что предстоящий визит японских парламентариев станет важным вкладом в развитие двустороннего диалога и сотрудничества на уровне законодательных органов.

Стороны выразили готовность поддерживать межправительственное сотрудничество через парламентскую дипломатию, укреплять правовые основы отношений и обмениваться опытом в законотворческой деятельности.

Ранее туркменская делегация во главе с председателем Меджлиса Дуньягозель Гулмановой совершила визит в Токио в феврале 2024 года, способствуя углублению межпарламентских связей.