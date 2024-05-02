Гурбангулы Бердымухамедов высоко оценил заслуги Героя Туркменистана Чинар Рустемовой

Национальный Лидер туркменского народа, председатель Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов направил поздравительное послание Герою Туркменистана Чинар Рустемовой по случаю ее 70-летнего юбилея, высоко оценив многолетний вклад дипломата в процветание страны. Об этом сообщает TDH.

В своем послании глава высшего органа народной власти Туркменистана отметил самоотверженный труд Рустемовой на благо Родины и народа. Будучи высококлассным дипломатом, она развивает взаимовыгодное сотрудничество Туркменистана с другими странами, приумножая мировую славу нейтрального государства.

Национальный Лидер туркменского народа подчеркнул заслуги юбиляра в воспитании молодых дипломатических кадров и передаче им своего богатого опыта. Ее многолетний добросовестный труд высоко оценен государством — Чинар Рустемова удостоена многих наград, включая звание Героя Туркменистана.

Председатель Халк Маслахаты Туркменистана пожелал дипломату крепкого здоровья, долголетия, семейного благополучия и новых успехов в деятельности на благо процветания независимого нейтрального Туркменистана.