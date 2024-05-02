Гурбангулы Бердымухамедов высоко оценил заслуги Героя Туркменистана Чинар Рустемовой

Гурбангулы Бердымухамедов высоко оценил заслуги Героя Туркменистана Чинар Рустемовой

Национальный Лидер туркменского народа, председатель Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов направил поздравительное послание Герою Туркменистана Чинар Рустемовой по случаю ее 70-летнего юбилея, высоко оценив многолетний вклад дипломата в процветание страны. Об этом сообщает TDH.

В своем послании глава высшего органа народной власти Туркменистана отметил самоотверженный труд Рустемовой на благо Родины и народа. Будучи высококлассным дипломатом, она развивает взаимовыгодное сотрудничество Туркменистана с другими странами, приумножая мировую славу нейтрального государства.

Национальный Лидер туркменского народа подчеркнул заслуги юбиляра в воспитании молодых дипломатических кадров и передаче им своего богатого опыта. Ее многолетний добросовестный труд высоко оценен государством — Чинар Рустемова удостоена многих наград, включая звание Героя Туркменистана.

Председатель Халк Маслахаты Туркменистана пожелал дипломату крепкого здоровья, долголетия, семейного благополучия и новых успехов в деятельности на благо процветания независимого нейтрального Туркменистана.