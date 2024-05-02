В Туркменистане проведен конкурс ораторского искусства на японском языке

Конкурс ораторского искусства на японском язые состоялся 27 апреля в Туркменском национальном институте мировых языков им. Д.Азади.

Всего в конкурсе приняли участие 12 студентов, из них 6 студентов выступали по свободной теме, остальные — по заданной теме, а также продемонстрировали свои ежедневные результаты изучения японского языка.

По заданной теме победителями стали:

1 место – Оразов Перман (Туркменский национальный институт мировых языков им. Д.Азади, 1 курс);

2 место – Бердиниязова Говхер (Инженерно-технологический университет Туркменистана им. Огуз-хана, 1 курс);

3 место – Алланазарова Солмаз (Туркменский национальный институт мировых языков им. Д.Азади, 1 курс).

По свободной теме победителями стали:

1 место – Гурбангельдиева Айджемал (Туркменский национальный институт мировых языков им. Д.Азади, 4 курс);

2 место – Караев Сердар (Инженерно-технологический университет Туркменистана им. Огуз-хана, 3 курс);

3 место – Ковусова Тавус (Туркменский национальный институт мировых языков им. Д.Азади, 4 курс).

Поощрительные награды от судьей получили Кулджаев Ыхлас (Инженерно-технологический университет Туркменистана им. Огуз-хана, 1 курс) и Аразмедов Мухамметнур (Инженерно-технологический университет Туркменистана им. Огуз-хана, 4 курс), сообщается на сайте Посольства Японии в Туркменистане.