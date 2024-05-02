В Туркменистане изучают применение молочной сыворотки в бионанотехнологиях

В лаборатории биотехнологий Центра технологий Академии наук Туркменистана проводится целенаправленная научно­-исследовательская работа по изучению продуктов, содержащих молочную сыворотку.

Изучение молочной сыворотки связано с её перспективным использованием в бионанотехнологиях, причём на основе безотходной технологии. Об этом рассказала на страницах газеты «Нейтральный Туркменистан» заведующая лабораторией Алтын Рахманова.

Лактоза и другие продукты молочной сыворотки имеют довольно богатый по масштабам их применения потенциал. Лактоза является углеводом группы дисахаридов, основной её источник – молочная сыворотка, молоко, подсырная или подтворожная сыворотки и другие молочные продукты. Такая лактоза имеет форму порошка белого или слегка кремового оттенка, кристаллический, свободно пересыпающийся порошок. Другое название лактозы, которое можно часто встретить, — молочный сахар, при этом она примерно в три раза уступает сахару в сладости.

Уникальные физико-химические свойства и биологическая ценность лактозы предопределяют на неё высокий спрос во многих отраслях кормовой, пищевой и фармацевтической промышленности. В кормовой промышленности этот продукт используется в смесях для выпойки молодняка, комбикормах, кормах для домашних животных. Кроме того, лактозу используют в таблетированных и порошковых формах лекарственных препаратов, в современной биотехнологии, применяют в диабетических продуктах, биологически активных добавках (БАДах), витаминных добавках для сельскохозяйственных животных и производства микробиологических сред.

«В научном мире есть хорошо известные запатентованные способы получения молочного сахара, в отличие от которых нашей задачей было создание исключительно новых методов его производства с более высокой производительностью. Мы провели все необходимые научно-практические исследования для получения доброкачественного продукта при минимальном времени, затраченном на его производство», — отмечает ученый.