В северном регионе Туркменистана провели экоконкурсы

В Дашогузском велаяте Туркменистана провели конкурсы, направленные на развитие экологической культуры молодежи, сообщает издание «Туркменистан: Золотой век».

Конкурс рисунков и выставка на тему охраны окружающей среды были проведены местным Советом молодежной организации Туркменистана имени Махтумкули совместно с главными управлениями образования и культуры велаята и клубом ЮНЕСКО Туркменского сельскохозяйственного института.

В конкурсе приняли участие школьники и студенты.

Члены жюри конкурса оценивали представленные работы по содержанию и художественному оформлению, цветовой гармонии и оригинальности. В торжественной обстановке победителям были вручены почетные грамоты и памятные подарки от местного Совета молодежной организации.

Еще один конкурс рисунка под лозунгом «Любить природу – любить Родину» был организован на днях Дашогузским региональным отделением Общества охраны природы Туркменистана. Мероприятие провели среди учащихся 5-11 классов 14-й средней школы с углубленным изучением иностранных языков города Дашогуза. Интерес к конкурсу проявило большое число учащихся, каждый из которых по-своему изобразил неповторимую красоту окружающей среды и выразил важность ее охраны.

По итогам конкурса десятиклассница Роза Джуманиязова, ученица шестого класса Сабрина Абдыллаева и ученик девятого класса Ибрагим Джанмырадов заняли 1, 2, 3 места соответственно. Победители были награждены почетными грамотами и памятными подарками Дашогузского велаятского отделения Общества охраны природы Туркменистана, отмечает источник