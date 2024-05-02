В Минске обсудили развитие туркмено-белорусского сотрудничества

Посол Туркменистана Назаргулы Шагулыев и заместитель министра иностранных дел Республики Беларусь Игорь Назарук обсудили вопросы укрепления туркмено-белорусских отношений в различных сферах сотрудничества, сообщает туркменское диппредставительство в РБ.

Стороны подтвердили взаимную заинтересованность в развитии политико-дипломатических, торгово-экономических и культурно-гуманитарных связей между двумя странами. Особое внимание было уделено позитивному опыту взаимодействия в области образования, науки, спорта и здравоохранения.

В ходе встречи дипломаты дали высокую оценку результативному партнерству внешнеполитических ведомств, а также успешной практике сотрудничества Туркменистана и Беларуси в рамках международных организаций.

Посол Шагулыев вручил замминистра Назаруку специальный выпуск международного иллюстрированного журнала «Туркменистан», посвященный 300-летнему юбилею великого туркменского поэта и мыслителя Махтумкули Фраги.