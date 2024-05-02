В Ашхабаде прошла международная конференция по финансовым рынкам

В Туркменском государственном институте экономики и управления в Ашхабаде состоялась международная научно-практическая конференция «Современные тенденции развития финансовых рынков». Форум собрал ведущих экспертов в области финансов из многих стран для обсуждения актуальных вопросов отрасли, сообщает МИЦ.

В конференции приняли участие представители международных финансовых организаций, ученые-экономисты, сотрудники научно-исследовательских центров, министерств и фондовых бирж, а также преподаватели профильных вузов из Китая, России, Германии, Турции, Кыргызстана, Казахстана, Узбекистана, Литвы и Румынии.

На мероприятии участники рассмотрели влияние финансовых рынков на инвестиционную активность и экономическое развитие, а также роль банков в этих процессах. Особое внимание было уделено развитию рынка ценных бумаг и актуальным вопросам цифровизации данной сферы.

Кроме того, обсуждались перспективы развития банковского сектора в условиях цифровизации и глобализации, а также проблемы инвестирования в человеческое развитие.