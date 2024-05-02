В Ашхабаде открылась персональная выставка Камиля Велиахмедова

В Государственной академии художеств Туркменистана сегодня открылась персональная выставка заслуженного деятеля искусств Туркменистана Камиля Велиахмедова.

Как сообщает МИЦ, на выставке представлено более 130 работ художника, написанных им за последние два года на пленэре.

Основная цель выставки – вдохновить и обучить студентов Академии, для которых пленэрные занятия стали неотъемлемой частью учебного процесса.

Камиль Велиахмедов родился в 1957 году в живописном местечке Лебапского велаята. На протяжении жизни он находит вдохновение в окружающей его природе.

На картине художника под названием «Сейит Джамал-Этдин» изображен исторический памятник Анау. Этот город в текущем году оказался в центре внимания тюркского мира, и картина Велиахмедова стала своеобразным отражением его культурного наследия.

Работы художника находятся в частных и государственных коллекциях не только в Туркменистане, но и за его пределами, включая Россию, США, Великобританию, Иран, Францию, Швецию, Турцию и Китай.