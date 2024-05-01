Юные химики Туркменистана добились успеха на Менделеевской олимпиаде в Шэньчжэне

Четверо школьников из Туркменистана добились успеха на престижной 58-й международной Менделеевской олимпиаде по химии, проходившей с 21 по 26 апреля в Шэньчжэне (Китай) на базе российско-китайского университета МГУ-ППИ.

Как сообщает издание «Туркменистан: Золотой век», под руководством учителя Специализированной школы-интерната имени Сапармурата Туркменбаши Назара Мамедова выступили учащиеся 11-го класса Шатлык Батыров, Айгуль Атаджанова, Джерен Акмырадова и ученик 10-го класса Рустем Джумаев. Каждый из туркменских участников завоевал бронзовую медаль.

В олимпиаде приняли участие 151 школьник из 26 стран. И задания для участников олимпиады традиционно сложнее тех, что даются на Всемирной олимпиаде по химии. Они требуют не только теоретической подготовки, но и навыков работы в команде, а также творческого подхода.