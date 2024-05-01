ХО Baş bina построит административное здание центра связи в Туркменбаши

Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов подписал Постановление, разрешив агентству «Туркменсвязь» заключить контракт с хозяйственным обществом Baş bina на проектирование и строительство административного здания центра связи в городе Туркменбаши Балканского велаята, передает TDH.

Это позволит преобразить облик региона и улучшить условия труда работников сферы связи в соответствии с «Программой Президента Туркменистана социально-экономического развития страны в 2022–2028 годах», отмечается в документе.

Строительные работы должны начаться в июне 2024 года, а полностью готовый к эксплуатации объект с благоустроенной прилегающей территорией планируется сдать в сентябре 2026 года. Финансирование будет осуществляться за счет собственных средств агентства «Туркменсвязь».