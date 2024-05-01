«Туркменхимия» объявила тендер на реконструкцию производства аммиака в Мары

Государственный концерн «Туркменхимия» от имени тендерной комиссии объявил о проведении международного тендера на реконструкцию и модернизацию производства аммиака АМ-600 на производственном объединении «Марыазот» в городе Мары. Объявление об этом опубликовано в газете «Нейтральный Туркменистан».

Для участия в тендере необходимо предоставить письменную заявку с указанием полных реквизитов компании-участницы и получить пакет тендерных документов в офисе ГК «Туркменхимия» в Ашхабаде по адресу: Арчабил шаёлы, 132.

Пакеты с тендерными предложениями будут приниматься после подтверждения оплаты. Крайний срок подачи заявок — 30 рабочих дней с 1 мая 2024 года.

Контактные данные для справок:

телефоны: (+993 12) 39-01-62, 39-01-58;

электронная почта: contact@turkmenhimiya.gov.tm.