«Туркменпочта» предлагает курьерскую доставку для бизнеса и частных лиц

Компания почтовой связи «Туркменпочта» предлагает своим клиентам удобную опцию – курьерскую доставку «от двери до двери».

Клиентам больше не нужно тратить время на посещение почтовых отделений. Курьер «Туркменпочты» заберет посылку у отправителя и доставит ее непосредственно получателю.

Все курьеры «Туркменпочты» проходят специальную подготовку и несут полную ответственность за сохранность вверенного им груза.

Услуга курьерской доставки «от двери до двери» – это идеальное решение для тех, кто ценит свое время и комфорт. Она подходит как для частных лиц, так и для бизнеса.

Неважно, куда вам нужна доставка – домой, на работу или в другое место – курьерская служба сделает все возможное, чтобы доставить вашу корреспонденцию, посылки и грузы по всему Туркменистану в кратчайшие сроки.

Заказать курьера можно: