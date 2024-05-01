«Туркменпочта» предлагает курьерскую доставку для бизнеса и частных лиц
Компания почтовой связи «Туркменпочта» предлагает своим клиентам удобную опцию – курьерскую доставку «от двери до двери».
Клиентам больше не нужно тратить время на посещение почтовых отделений. Курьер «Туркменпочты» заберет посылку у отправителя и доставит ее непосредственно получателю.
Все курьеры «Туркменпочты» проходят специальную подготовку и несут полную ответственность за сохранность вверенного им груза.
Услуга курьерской доставки «от двери до двери» – это идеальное решение для тех, кто ценит свое время и комфорт. Она подходит как для частных лиц, так и для бизнеса.
Неважно, куда вам нужна доставка – домой, на работу или в другое место – курьерская служба сделает все возможное, чтобы доставить вашу корреспонденцию, посылки и грузы по всему Туркменистану в кратчайшие сроки.
Заказать курьера можно:
- на сайте компании post.tm;
- по телефону (+993 12) 92 14 95;
- через мобильное приложение ÇaparPay (Google Play и App Store).