Туркменистан наращивает экономическое сотрудничество с арабскими странами

Делегация Туркменистана во главе с заместителем министра финансов и экономики Б. Ялаковым приняла участие в Третьем заседании Форума Арабского экономического сотрудничества со странами Центральной Азии и Азербайджанской Республикой, сообщает пресс-служба туркменского МИД.

В ходе форума туркменская сторона подчеркнула важность развития торгово-экономического партнерства между арабскими странами, Азербайджаном и государствами Центральной Азии. Особое внимание было уделено сферам торговли, промышленности, транспорта, энергетики и охраны окружающей среды как приоритетным направлениям активизации многостороннего сотрудничества.

В рамках визита делегация Туркменистана провела встречу с начальником департамента МИД Государства Катар. Стороны обсудили вопросы двустороннего взаимодействия в политико-дипломатической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной областях, отметив важность обмена визитами на высшем уровне.

Участники беседы также констатировали, что развитию отношений между двумя странами способствуют проведение дней культуры и заседаний Межправительственной туркмено-катарской комиссии.