Туркменистан и Узбекистан обсудили перспективы сотрудничества в сфере водного хозяйства

Город Туркменабат Лебапского велаята стал местом проведения очередного заседания Совместной туркмено-узбекской межправительственной комиссии по водохозяйственным вопросам. В мероприятии приняли участие руководители и представители профильных государственных структур двух соседних стран, сообщает TDH.

На повестке дня стояли вопросы практической реализации ранее достигнутых договоренностей, а также определение перспектив дальнейшего партнерства в данной сфере.

Открывая встречу, сопредседатели комиссий отметили высокий уровень туркмено-узбекских отношений, основанных на принципах равноправия, добрососедства, взаимного доверия и обоюдной выгоды. Было подчеркнуто стремление обеих стран максимально использовать имеющийся потенциал для совместной реализации проектов.

В настоящее время Туркменистан и Узбекистан, учитывая схожесть подходов к ключевым вопросам международной политики, демонстрируют готовность к наращиванию продуктивных отношений, отвечающих не только взаимным интересам, но и целям благополучия и процветания всего региона.

Отметив позитивную динамику взаимоотношений по приоритетным направлениям, стороны подтвердили готовность к продолжению конструктивных связей в области сельского и водного хозяйства. Особое внимание было уделено рациональному и бережному использованию водных ресурсов.

Объединение совместных усилий в реализации имеющихся возможностей позволит в ближайшее время придать туркмено-узбекскому сотрудничеству качественно новое содержание.

Акцент был сделан на необходимости регулярного проведения двусторонних встреч для обсуждения вопросов водопользования.