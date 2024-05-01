Страны Центральной Азии обсудили водные вопросы на конференции в Ашхабаде

В Ашхабаде состоялась Региональная конференция стран Центральной Азии по водохозяйственным вопросам, приуроченная к Дню защиты Земли. Мероприятие прошло в рамках реализации Регионального проекта по водным ресурсам и окружающей среде (WAVE), пишет TDH.

В конференции участвовали представители водохозяйственной отрасли, министерств, ведомств и научно-исследовательских организаций Туркменистана, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Узбекистана, а также делегаты международных структур.

На повестке дня были анализ текущих реформ в водном хозяйстве стран Центральной Азии, стратегии развития водного сектора, опыт реализации региональных проектов USAID, GIZ, UNDP, направленных на рациональное водопользование и внедрение современных технологий в этой области.

Особое внимание уделялось Резолюции Генассамблеи ООН «Сотрудничество между ООН и Международным фондом спасения Арала», разработанной Туркменистаном и принятой при соавторстве 19 стран, как важному инструменту осуществления международных планов по водным ресурсам в Центральной Азии.

Туркменистан выступил с рядом инициатив на крупных форумах ООН, саммитах МФСА, встречах лидеров прикаспийских государств и СНГ, направленных на объединение усилий для достижения Целей устойчивого развития. Особый акцент был сделан на необходимости использования трансграничных водных ресурсов региона на основе норм международного права, взаимоуважения и учета интересов всех стран.

Участники подчеркнули ключевую роль водных ресурсов для устойчивого развития Центральной Азии, важность трансграничного водного сотрудничества для достижения ЦУР, мира, стабильности и процветания региона. Была выражена готовность уделять приоритетное внимание водным вопросам на национальном и региональном уровнях, укреплять многостороннее сотрудничество.

Во второй половине дня в гибридном формате прошла 3-я Региональная встреча по принятию решений в бассейне Амударьи, где обсуждались результаты и возможности совместного подхода.

Также в рамках мероприятия состоялось 6-е заседание Регионального координационного комитета.