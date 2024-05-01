Представители туркменского бизнеса приглашаются к участию в ECOTEX
Представители туркменского бизнеса приглашаются принять участие в первой выставке технологий и инноваций Организации экономического сотрудничества ECOTEX, которая пройдет с 7 по 10 мая в Технологическом парке Пардис в Тегеране. Об этом сообщает издание «Туркменистан: Золотой век».
Технологическая выставка ECOTEX посвящена инновациям, информационным технологиям и медицинскому оборудованию. Форум призван объединить производителей, новаторов и экспертов отрасли из стран-членов Организации экономического сотрудничества.
Посетители выставки получат возможность ознакомиться с широким рядом товаров и услуг, включая инновационное программное обеспечение, оборудование и другие технологические достижения.
На официальном сайте выставки ecotex.inotex.com можно ознакомиться с условиями и деталями участия.
Контакты: (+99312) 21-23-75/64.