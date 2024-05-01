Очередное заседание комитета Международного бюро выставок пройдет в Ашхабаде
В Париже было озвучено предложение по проведению одной из сессий заседания административно-бюджетного комитета Международного бюро выставок в Ашхабаде.
Предложение внес чрезвычайный и полномочный посол Туркменистана во Франции в ходе участия в очередном заседании административно-бюджетного комитета Международного бюро выставок (МБВ). Об этом сообщает sng.today со ссылкой на Посольство Туркменистана в Париже.
Данное предложение было одобрено и принято Секретариатом МБВ, а также членами комитета.
Участники мероприятия также утвердили повестку дня заседания и ратифицировали протокол предыдущего заседания, состоявшегося 19 октября 2023 года. После этого представитель Габона был избран заместителем председателя Административно-бюджетного комитета.
Напомним, что Туркменистан стал членом административно-бюджетного комитета Международного бюро выставок в 2023 году.