Очередное заседание комитета Международного бюро выставок пройдет в Ашхабаде

В Париже было озвучено предложение по проведению одной из сессий заседания административно-бюджетного комитета Международного бюро выставок в Ашхабаде.

Предложение внес чрезвычайный и полномочный посол Туркменистана во Франции в ходе участия в очередном заседании административно-бюджетного комитета Международного бюро выставок (МБВ). Об этом сообщает sng.today со ссылкой на Посольство Туркменистана в Париже.

Данное предложение было одобрено и принято Секретариатом МБВ, а также членами комитета.

Участники мероприятия также утвердили повестку дня заседания и ратифицировали протокол предыдущего заседания, состоявшегося 19 октября 2023 года. После этого представитель Габона был избран заместителем председателя Административно-бюджетного комитета.

Напомним, что Туркменистан стал членом административно-бюджетного комитета Международного бюро выставок в 2023 году.