В Туркменистане утвердили требования к работе уполномоченных экономических операторов

Государственная таможенная служба Туркменистана утвердила Порядок включения и исключения юридических лиц из списка уполномоченных экономических операторов, а также правила выдачи свидетельств о регистрации, приостановления и возобновления их действия. Об этом сообщается на портале правовой информации Министерства юстиции.

Документ устанавливает условия присвоения и лишения статуса уполномоченного экономического оператора, а также требования к его работе.

Согласно Порядку, для включения в реестр юридическое лицо должно соответствовать ряду критериев, в числе которых соблюдение таможенного, налогового и иного законодательства, наличие складских помещений и логистических возможностей. Исключению из списка подлежат компании, нарушившие таможенные правила или прекратившие профильную деятельность.

Уполномоченными операторами могут стать таможенные брокеры, владельцы складов временного хранения и логистические компании. Порядок регламентирует их права и обязанности, в частности — контроль за перемещением товаров и ведение отчетности.

Подробнее с документом можно ознакомиться на портале правовой информации Министерства юстиции Туркменистана.