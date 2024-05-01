В Будапеште презентовали возможности Международного морского порта Туркменбаши

Системные преобразования в транспортно-логистической сфере Туркменистана и большой потенциал Международного морского порта Туркменбаши презентовала туркменская делегация на заседании Транспортного координационного комитета Организации тюркских государств.

Встреча проходила в столице Венгрии с 25 по 26 апреля, туркменскую делегацию возглавил председатель Агентства «Туркмендениздеряёллары» Батыр Аннаев. Об этом сообщает издание centralasia.news со ссылкой на МИЦ.

Делегаты обсудили результаты совместной работы в рамках ОТГ по таким направлениям как развитие Транскаспийского коридора, цифровизация перевозочных документов и транспортных услуг в том числе с использованием инструментов e-Permit, eTIR и eCMR, а также выполнение совместного плана действий по реализации Программы транспортной взаимосвязанности принятой в ноябре 2023 года на Саммите ОТГ.

Рассказывая о системных преобразованиях в транспортно-логистической сфере Туркменистана, Б.Аннаев подробно проинформировал участников заседания про портовый комплекс Туркменбаши, который включает паромный, пассажирский, контейнерный, грузовой и другие терминалы, а также судостроительно-судоремонтный завод «Балкан».