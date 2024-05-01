В Ашхабаде обсудили программы денежно-ваучерной помощи в кризисных ситуациях

В Ашхабаде в эти дни проходит важный семинар, объединивший представителей Национального общества Красного Полумесяца Туркменистана и Международной Федерации обществ Красного Креста и Красного Полумесяца. Программа мероприятия предусматривает ряд тематических сессий, первая из которых посвящена презентации программы денежно-ваучерной помощи как инструмента эффективного реагирования на кризисные ситуации. Участники также ознакомятся с передовым опытом разработки соответствующих планов действий национальными обществами Красного Креста и Красного Полумесяца в других странах, передает TDH.

Национальное общество Красного Полумесяца Туркменистана, основанное в 1926 году, является старейшей гуманитарной организацией страны и представляет ее в Международном движении Красного Креста и Красного Полумесяца. НОКПТ вносит весомый вклад в социально-экономические преобразования, защиту граждан, охрану здоровья, укрепление семейных ценностей и воспитание молодежи в духе милосердия и сострадания – лучших традиций туркменского народа.

Плодотворное сотрудничество с международными партнерами позволяет Обществу реализовывать свой потенциал и повышать уровень знаний сотрудников и добровольцев. Так, в январе текущего года состоялось гибридное просветительское мероприятие «Принципы патриотизма и гуманизма» с участием НОКПТ, УВКБ ООН, Международной Федерации Красного Креста, МККК и других структур. В ходе заседания обсуждались вопросы взаимодействия с ООН, министерствами, планы по внедрению международного гуманитарного права в 2024-2026 годах.

Приверженная защите прав человека и нормам международного права, нейтральная Туркмения неукоснительно выполняет взятые на себя обязательства в этой сфере.