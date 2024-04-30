Dragon Oil и «Туркменнефть» провели конференцию по охране труда и технике безопасности

Большим мероприятием с участием зарубежных и туркменских компаний, занятых в нефтегазовой отрасли, отмечен в Туркменистане Всемирный день охраны труда.

Двухдневная конференция была посвящена темам управления охраной труда, техникой безопасности и экологической безопасностью.

Инициатором форума выступила компания Dragon Oil при поддержке Государственного концерна «Туркменнефть», сообщается в газете «Нейтральный Туркменистан».

Среди участников мероприятия – руководители и ведущие специалисты известных компаний, работающих в сфере добычи, логистики, транспортировки углеводородов, а также по хозяйственно-­бытовому обслуживанию и питанию.

На форуме присутствовали представители таких компаний, как: Dragon Oil, Caspian Driller, Odjfell, ILK Construction, Sowda Gurlushyk Maslahat, Injener Chozgutleri, NCG Services Ltd., Schlumberger, Baker Hughes, Bue Marine, Arassa Dеňiz.

Али Рашид Аль­джарван, главный исполнительный директор компании Dragon Oil и Гуванч Агаджанов, председатель ГК «Туркменнефть» выступили при открытии конференции. Как подчёркивалось, Туркменистан предъявляет самые высокие требования к вопросам экологической безопасности и охраны труда. Особого внимания требует Каспий со своей неповторимой экосистемой. Компания «Dragon Oil» является одним из крупнейших партнёров Туркменистана по освоению нефтегазовых месторождений на туркменском шельфе Каспийского моря. Обеспечение безопасности операционной деятельности и охраны окружающей среды является ключевым направлением в работе. На объектах внедрена система планирования и проведения всех работ в соответствии с международными стандартами.

Работа конференции проходила по сессиям. Представители компаний обменялись опытом по мерам обеспечения безопасности на производстве и обсудили совместные инициативы, направленные на улучшение системы управления безопасностью в нефтегазовой отрасли и создание надёжных партнёрских отношений в управлении рисками в этих вопросах, отмечает источник.