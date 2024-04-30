Туркменские студенты заняли призовые места в олимпиаде по теоретической механике в Гомеле

Студенты Государственного энергетического института Туркменистана приняли участие в XVIII Международной олимпиаде по теоретической механике в Гомеле (Республика Беларусь), где завоевали бронзу.

Среди призеров – Айна Язджумаева, Гызылгуль Гылычгелдиева, Шохрат Бабамурадов и Довлет Сувханбердиев, сообщает издание «Туркменистан: Золотой век».

В олимпиаде приняли участие студенты 20 вузов из 4 стран — Беларуси, Китая, Туркменистана и России.

Туркменская команда во главе с руководителем Шатлыком Акмырадовым также была награждена Дипломом за высокие результаты, показанные в конкурсах олимпиады.

Олимпиада, организованная Белорусским государственным университетом транспорта, состояла из двух конкурсов – теоретического (личный и командный зачет) и командный конкурс решения коротких задач «Брейн-ринг». Диплома III степени в конкурсе «Брейн-ринг» удостоена сборная команда вузов, в составе которой выступил один из туркменских призеров — Шохрат Бабамурадов.

Как отметили организаторы, в рамках олимпиады были представлены достаточно сложные задачи, разработанные заведующим кафедрой «Техническая физика и теоретическая механика» белорусского университета. Участники получили хорошую возможность продемонстрировать свои знания, умения и подготовку, отмечает источник.