Туркменистан представил национальный опыт на сессии ООН по народонаселению

Делегация Туркменистана во главе с заместителем министра иностранных дел Мяхри Бяшимовой приняла участие в 57-й сессии Комиссии по народонаселению и развитию ООН, проходившей 29-30 апреля в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке. Об этом сообщает пресс-служба туркменского МИД.

Мероприятие было посвящено Программе действий Международной конференции по народонаселению и развитию и ее вкладу в Повестку дня ООН до 2030 года.

В рамках сессии 29 апреля состоялось пленарное заседание Генассамблеи ООН, посвященное 30-летию Международной конференции по народонаселению и развитию (МКНР). Бяшимова выступила с докладом о национальном опыте Туркменистана в достижении целей данной Программы действий.

Подчеркивалось, что, будучи членом Комиссии ООН по народонаселению и развитию на протяжении трех последовательных сроков, Туркменистан активно вовлечен в подготовительные мероприятия МКНР как на национальном, так и на региональном уровнях.

Представители туркменской стороны проинформировали участников о масштабном строительстве по всей стране социально значимых объектов, соответствующих международным стандартам. Эта работа ведется в рамках Программы социально-экономического развития Туркменистана на 2022-2028 годы.

По инициативе туркменской делегации было организовано параллельное мероприятие «Продвижение обстоятельств МКНР+30: национальный опыт и пути продвижения вперед». Участники, включая представителей ЮНФПА и ЮНИСЕФ, обсудили вопросы благополучия детей, нуждающихся в опеке.

Туркменистан был избран в Исполнительный совет ЮНИСЕФ на 2024-2026 годы, что является международным признанием достижений страны в сфере продвижения и реализации прав ребенка.