Президент Туркменистана подтвердил приверженность тесному сотрудничеству с ООН

Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов направил теплые поздравления и наилучшие пожелания Генеральному секретарю Организации Объединенных Наций Антониу Гутерришу по случаю его 75-летия, пишет TDH.

В своем послании глава государства высоко оценил международную деятельность Гутерриша, направленную на укрепление мира, обеспечение глобальной безопасности и создание условий для устойчивого развития стран мира.

Сердар Бердымухамедов подтвердил приверженность Туркменистана тесному сотрудничеству с ООН, пожелав Антониу Гутерришу крепкого здоровья, счастья и успехов во всех начинаниях.