Президент Туркменистана дал указания по своевременному проведению сельхозработ на полях

Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов провел рабочее совещание в цифровом формате с участием вице-премьера Т.Атахаллыевым, курирующего сельскохозяйственную отрасль, и хякимов велаятов. На повестке дня был ход сезонных сельскохозяйственных кампаний в регионах страны, пишет TDH.

Как было отмечено, в сельскохозяйственных районах страны продолжаются посевная кампания хлопчатника и вегетационный полив. На полях, где появились всходы, ведутся междурядная обработка, прореживание и прополка. Особое внимание уделяется эффективному использованию сельхозтехники и агрегатов.

На полях регионов осуществляется уход за посевами пшеницы. Параллельно принимаются необходимые меры для подготовки к жатве – приемных пунктов, элеваторов, зерноуборочных комбайнов и автотранспорта для перевозки зерна.

В целях обеспечения продовольственного изобилия в стране и увеличения объемов, выращиваемых картофеля и овощебахчевых культур, на сельскохозяйственных угодьях велаятов продолжается посадка и уход за посевами в соответствии с агротехническими нормами.

Для увеличения производства коконов и организованного проведения данной кампании, в настоящее время в регионах страны продолжается уход за шелкопрядом.

Заслушав отчет, глава государства Сердар Бердымухамедов подчеркнул важность проведения на должном уровне текущих сельхозработ на полях велаятов, в частности посева хлопчатника, надлежащего и своевременного ухода за пшеницей.

Также были даны указания по обеспечению неослабного контроля за проведением ухода за озимыми культурами.